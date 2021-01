La moviola del CdS - Non c'è rigore su Politano, ok il 2-1 dell'Hellas

Il Corriere dello Sport analizza le decisioni arbitrali di Verona-Napoli, titolando: "Non c'è rigore su Politano". Sul due a uno protesta, a dire la verità anche poco, il Napoli per un contatto tra Politano e Zaccagni: sembra più il giocatore azzurro che, nel tentativo di scavalcare l'avversario, gli finisce addosso. Non rigore ed episodio non da VAR. Nell'azione della rete del 2 a 1 di Barak buon vantaggio concesso da Fabbri, ben posizionato. Tutto regolare sulle altre reti, con un'ottima direzione di Fabbri.