La moviola del CdS: "Pasqua non ingrana, il rigore è netto"

Tempo di moviola per il Corriere dello Sport che analizza la gara tra Udinese e Napoli, titolando: "Pasqua non ingrana, il rigore è netto". Non buona la prova di Fabrizio Pasqua, che deve ritrovare al più presto al fiducia. Facile da vedere il rigore che Pasqua non ha visto: è dovuto intervenire il VAR. Il contatto tra Bonifazi e Lozano è netto, in ritardo, con il pallone già andato via. Al monitor Pasqua ci ha messo un secondo a capire l'errore.

Anche l'Udinese chiede un rigore nella ripresa, sull'1 a 1: palla sul braccio di Hysaj, che ha però le mani dietro la schiena. Tocco non punibile.