La moviola della Gazzetta: "Var non smentisce La Penna, ma Maksimovic tocca il pallone"

Molte discussioni sulla direzione arbitrale hanno riguardato Napoli-Milan. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza così la prestazione di La Penna: "All’11’ scatta il primo dei 5 cartellini gialli estratti da La Penna. A farne le spese è Di Lorenzo in contrasto con Theo Hernandez ma l’impressione è che la durezza con cui il rossonero entra meritasse altrettanta punizione. Al 72’ l’episodio principe dei 90 e più minuti del San Paolo: l’arbitro vede un contatto tra Bonaventura e Maksimovic. Ma alla prova delle immagini si vede che il contatto è successivo al tocco del difensore azzurro che allontana il pallone. L’arbitro però è sicuro, ripete: “L’ho visto io” e il Var non lo smentisce. Ma la sua lettura non convince. Manca un altro giallo per l’intervento di Callejon su Theo al 46’. Ingenuo e inevitabile il 2° giallo a Saelemaekers un po’ sprovveduto su Elmas".