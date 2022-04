La moviola della Gazzetta - Non c'è il fallo di Cabral su Koulibaly prima del gol di Gonzalez

La moviola de La Gazzetta dello Sport mette alla lente d'ingrandimento gli episodi arbitrali di Napoli-Fiorentina, dando un 6,5 a Mariani.

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

La moviola de La Gazzetta dello Sport mette alla lente d'ingrandimento gli episodi arbitrali di Napoli-Fiorentina, dando un 6,5 a Mariani. Giusto l'annullamento del gol ad Osimhen per evidente posizione di fuorigioco al 13', corrette le ammonizioni e regolari tutti i gol: l'unico dubbio per cui c'è stato bisogno di un check silenzioso del VAR è stato un contatto in area Cabral-Koulibaly che ha propiziato lo 0-1, ma c'è stato troppo poco per poter scomporre tutto".