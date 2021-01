La moviola della Gazzetta: "Rigore solare! Ma mancano due gialli"

Pochi cartellini sventolati dall'arbitro Valeri in Juventus-Napoli di Supercoppa. Al 19' Kulusevski meritava il giallo per la gomitata a Mario Rui, al 40' stessa sorte sarebbe dovuta toccare a Lozano per la trattenuta su Danilo. Sull'episodio decisivo, quello del rigore per il Napoli al 77', lascia correre salvo esser giustamente richiamato dal VAR: dopo un rapido on field review viene riconosciuto il calcio di McKennie a Mertens e il penalty è quindi senza possibilità di appello. Questa la moviola della Gazzetta dello Sport su Juventus-Napoli.