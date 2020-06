La pandemia non cambia il calcio: i dati di Napoli-Inter in linea con la gara d'andata

Nell'analisi odierna di Repubblica rispetto a quanto accaduto nelle semifinali di ritorno di Coppa Italia si sottolinea come non vi sia grande differenza, per passaggi azzeccati e chilometri percorsi, rispetto a quanto visto all'andata diversi mesi fa, quindi prima della pandemia. Fa eccezione il Milan, ma ha giocato 81' in 10 uomini. Per il resto, si legge, "è cambiata la distribuzione dello sforzo: sono diminuiti i metri di corsa regolare e aumentati quelli al passo e quelli di sprint, con differenze molto marcate soprattutto per Napoli e Inter. Ogni scatto ha richiesto un recupero. Non risultano infortunati e questo è importante".