La previsione della Gazzetta: la data del possibile ritorno di Raspadori

Un rientro non prima di marzo per Giacomo Raspadori: questa la previsione della Gazzetta dello Sport che scrive sull'infortunio dell'attaccante: “Stop per Giacomo Raspadori. L’attaccante del Napoli ha accusato un problema ai flessori e ha dovuto fermarsi, fra oggi e domani farà gli esami strumentali, aspettando che l’edema si assorba un po’.