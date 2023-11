La prima novità tattica di Mazzarri riguarda gli esterni: cosa ha chiesto a Kvara e Politano

L'avete notato che nel match contro l'Atalanta spesso Matteo Politano veniva sulla fascia sinistra e Khvicha Kvaratskhelia su quella destra?

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'avete notato che nel match contro l'Atalanta spesso Matteo Politano veniva sulla fascia sinistra e Khvicha Kvaratskhelia su quella destra? E' una delle novità tattiche proposte da Walter Mazzarri nella partita di debutto. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

"Il georgiano, autore del gol del vantaggio a Bergamo è stato libero di giostrare sul fronte d’attacco e, come spiegato dallo stesso tecnico, lo ha alternato con Politano per non dare punti di riferimento agli avversari e soprattutto per evitare il raddoppio. Una mossa tattica da perfezionare ma su cui l’allenatore toscano sta lavorando in questi giorni a Castel Volturno".