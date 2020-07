La probabile del CdS - Gattuso cambia fascia ad Hysaj e punta su Elmas

Sorpresa a destra nel Napoli che sfiderà l'Inter: c'è Hysaj per far rifiatare Di Lorenzo. Questa l'indicazione di formazione de Il Corriere dello Sport che prova ad anticipare le mosse di Rino Gattuso, schierando così il Napoli a San Siro nel consueto 4-3-3: Meret tra i pali, difesa con Hysaj, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui, Demme in mediana affiancato da Elmas e Zielinski mentre in attacco (con Mertens squalificato) giocano Politano-Insigne e Milik.