La probabile della Gazzetta - C'è Ospina, out Elmas e Politano

Rino Gattuso non vuole cali di tensione e non ha intenzione di stravolgere il suo Napoli a Brescia, nonostante alle porte ci sia la sfida in Champions League con il Barcellona. Il tecnico dovrà fare a meno di Koulibaly, mentre recupera almeno per la panchina Hysaj e Milik. Nel 4-3-3 partenopeo, secondo le probabili formazioni della Gazzetta dello Sport oggi in edicola, Ospina dovrebbe essere confermato tra i pali, con difesa composta da Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas e Mario Rui. In mediana Demme verso la conferma, con Zielinski a completare il reparto con Fabiàn. In attacco il tridente composto da Callejon, Insigne e Mertens.

Napoli (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Zielinski, Demme, Fabian; Callejon, Insigne, Mertens.