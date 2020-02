La probabile della Gazzetta - Torna Meret, può restare fuori Insigne

Spazio ad Elmas, Insigne out. Nella probabile formazione stilata dalla Gazzetta dello Sport per la sfida al Torino, gli azzurri dovrebbero scendere in campo con il consueto 4-3-3 che vedrebbe il ritorno di Meret tra i pali, con difesa composta da Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic ed Hysaj. In mediana c’è Demme con Allan e Zielinski, mentre in attacco spazio a Politano, Elmas e Milik.