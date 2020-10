La probabile della Gazzetta - Col Benevento out Fabiàn e Mertens, chance per Petagna

Sarà ancora 4-2-3-1 nella trasferta di Benevento. Non ha dubbi l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che prova ad anticipare le scelte di Gattuso per la sfida del Vigorito. Tra i pali torna Ospina, con difesa composta da Hysaj, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. In mediana possibile riposo per Fabiàn, con Lobotka accanto a Bakayoko. Esterni d’attacco Lozano e Politano, con Petagna al fianco di Osimhen per far rifiatare Mertens.