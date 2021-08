La probabile della Gazzetta - Pochi dubbi per Spalletti

Si avvicina il giorno dell’esordio in campionato del Napoli, con Spalletti che cerca la formazione migliore da schierare contro il Venezia. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, gli azzurri scenderanno in campo con Meret tra i pali e difesa composta da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui con il centrocampo formato da Fabiàn (insidiato da Elmas), Lobotka e Zielinski. In avanti tridente Politano, Insigne e Osimhen.