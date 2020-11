La probabile della Gazzetta: "Si torna al 4-3-3 con Demme ed Elmas"

Ritorno al passato per Gattuso data l'assenza di Hysaj e Osimhen contro il Milan. Il nuovo modulo, secondo le probabili de La Gazzetta dello Sport, dovrebbe essere il 4-3-3, con Mertens punta e Insigne con Lozano alle sue spalle. Dietro c'è Demme in mediana con Elmas e Fabian Ruiz. In difesa tutto confermato, con Mario Rui a sinistra e Meret in porta al posto di Ospina infortunato.