La probabile della Gazzetta: "Sorpresa Elmas e 4-3-3 per Gattuso"

Ritorno al 4-3-3 e spazio a Elmas in mediana. Questa la probabile formazione del Napoli contro il Milan secondo le indiscrezioni raccolte dalla Gazzetta dello Sport, con la rosea che schiera il Napoli col vecchio modulo.

In porta c’è Meret, difesa con Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. In mediana recupera Bakayoko affiancato dal macedone e Fabiàn, in avanti tridente con Lozano, Insigne e Mertens centravanti.