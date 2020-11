La probabile della Gazzetta - Torna Insigne, riecco Bakayoko in mezzo

In vista della trasferta di Bologna sembrano essere pochi i dubbi di Rino Gattuso per la formazione che sfiderà la squadra di Mihajlovic. Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport torna Ospina tra i pali, così come Bakayoko in mediana e Osimhen in attacco. Previsto il ritorno dal primo minuto di Lorenzo Insigne, con Lozano che slitta sulla fascia destra.

Ecco la probabile della rosea.

4-2-3-1: Ospina, Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Hysaj; Fabian, Bakayoko; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen.