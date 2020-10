La probabile della Gazzetta - Torna Ospina, conferma per Hysaj: confermato il modulo

Il Napoli verso il 4-2-3-1 per la sfida alla Juventus. Questa l'idea della Gazzetta dello Sport, che schiera un Napoli con con Ospina tra i pali, difesa con Di Lorenzo e Hysaj sugli esterni, con Manolas e Koulibaly al centro. In avanti conferma per Lozano ed Osimhen, mentre Elmas prenderà il posto di Insigne.

Napoli (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabiàn; Lozano, Elmas, Mertens, Osimhen.