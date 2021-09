La probabile della Gazzetta - Torna Zielinski, conferme per Rrahmani e Ospina

Rientra Zielinski, conferma per Rrahmani. Queste secondo le indicazioni raccolte dalla Gazzetta dello Sport le notizie più rilevanti relativamente alla formazione che Luciano Spalletti potrebbe schierare nel turno infrasettimanale contro la Sampdoria. Per la rosea confermato anche Ospina tra i pali, con Meret ancora in panchina.

Questa la probabile della Gazzetta dello Sport

Napoli (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabiàn, Anguissa; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen.