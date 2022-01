La regola dei 5.000 allo stadio subito bocciata: a febbraio si torna al 50%

Tra storture e incongruenze, la regola dei cinquemila tifosi allo stadio come limite massimo per Serie A e B diventerà presto un ricordo. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, tutto fa pensare che il 6 febbraio - dopo un altro turno e la sosta - il campionato ripartirà tornando al limite del 50 per cento, previsto prima di una stretta che non ha mancato di avere esiti paradossali. Per la cronaca, non sarà neanche necessario un decreto ad hoc, dato che la nuova soglia è stata fissata direttamente dalla Lega Serie A, seppur su suggerimento del governo.