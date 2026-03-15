La rete di Politano vale un record: il Napoli è una cooperativa del gol, il dato

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Matteo Politano torna protagonista e trascina il Napoli nella vittoria contro il Lecce con una prestazione completa: assist per Hojlund e gol decisivo, il primo dopo quasi un anno di digiuno. Una serata speciale per l’esterno azzurro, che ritrova la rete dopo 349 giorni. Il Corriere dello Sport racconta così il momento del gol: “Un sinistro al volo, secco, quasi rabbioso. Il pallone parte e non lascia scampo a Falcone. Poi l’urlo liberatorio e la corsa verso la panchina”. Una rete pesantissima, che chiude un’attesa iniziata il 30 marzo 2025.

Politano il diciannovesimo marcatore diverso

Il quotidiano sottolinea anche il peso del numero 21 nel gioco offensivo: con il gol al Lecce Politano diventa il diciannovesimo marcatore diverso del Napoli in questo campionato, segno di una squadra in cui le responsabilità sono distribuite. Non solo la rete: suo anche l’assist per il pareggio di Hojlund, a conferma di una prestazione decisiva. In Serie A Politano sale così a 54 gol e 47 assist, per un totale di 101 partecipazioni dirette a una rete. Dopo mesi difficili, il suo sinistro è tornato a fare la differenza.