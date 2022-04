La richiesta di Spalletti alla squadra durante la cena con la squadra

Il Napoli si è ritrovato ieri sera a cena a Posillipo, l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno a tal proposito rivela

Il Napoli si è ritrovato ieri sera a cena a Posillipo, l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno a tal proposito rivela: "L’allenatore ha chiesto una reazione con la Roma (lunedì al Maradona), consapevole che la sua squadra in momenti in cui ha subito schiaffi ha saputo anche trovare il modo per rispondere immediatamente. Il Napoli, ed è accaduto, spesso in questa stagione, dopo le sconfitte ha dimostrato sul campo capacità di reazione. Spalletti l’ha definita «resilienza»".