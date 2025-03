La 'ripresa' non aiuta il Napoli: quanti punti persi nei secondi tempi

Il Napoli sta vivendo una forte frenata in campionato, con solo 17 punti conquistati nelle ultime 10 partite. Il pareggio contro il Venezia ha confermato una crisi che sembra ormai conclamata, nonostante la parole rassicuranti di Antonio Conte nel post partita. I numeri sono impietosi, gli azzurri nell'ultimo periodo hanno perso sei punti sull’Inter, che ora è in testa, e addirittura nove sulla Roma, la squadra con il miglior rendimento nelle ultime settimane.

Il 2025 del Napoli era iniziato nel migliore dei modi con tre vittorie consecutive, ma successivamente la squadra ha subito un’inversione di tendenza, con una serie di pareggi e sconfitte che hanno fatto crollare la solidità mostrata in precedenza. In questo periodo, il Napoli ha segnato 18 gol ma ne ha incassati ben 11, un’inversione rispetto alla solidità difensiva delle prime 12 giornate, quando erano appena 6 i gol subiti. L’attacco è asfittico, e la squadra, pur non subendo troppo, fatica a concretizzare.

Inoltre, come scritto questa mattina dal Corriere del Mezzogiorno, i problemi dei partenopei sembrano emergere soprattutto nei secondi tempi, con la squadra di Conte che ha perso punti importanti contro Roma, Lazio, Como e non riuscendo a sbloccarla contro Udinese e Venezia.