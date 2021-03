La scelta conservativa di Gattuso: due azzurri rimasti in panchina saranno titolari col Sassuolo

Nella giornata di ieri, in occasione della sfida contro il Benevento, Rino Gattuso ha risparmiato Diego Demme e David Ospina, rientrati dall'infortunio ma rimasti in panchina per tutta la partita. Secondo Tuttosport, la scelta conservativa dell'allenatore azzurro è dovuta al fatto che nella sua testa il centrocampista italo-tedesco e l'estremo difensore colombiano scenderanno in campo da titolari dopodomani col Sassuolo.