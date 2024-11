La sfida dei centravanti: Lukaku partecipa a un gol ogni 71', l'unico a fare meglio è... Retegui

Napoli-Atalanta sarà anche la partita dei numeri 9: da un lato Romelu Lukaku, dall'altro Mateo Retegui. Entrambi arrivati in estate, nel mese di agosto, nelle rispettive squadre. Ed entrambi subito decisivi. Big Rom realizza un gol o un assist ogni 71' dal suo ritorno in Serie A, come sottolinea oggi in edicola Tuttosport.

Di contro ci sarà l'italo-argentino , capocannoniere della A con 10 gol, e che ha realizzato 4 gol nelle 5 trasferte giocate in questo campionato. Conte punta su Big Rom per tenere a distanza di sicurezza le inseguitrici, e per riuscire nel proposito dovrà battere l’Atalanta che non perde una partita dallo scorso 24 settembre.