La soddisfazione di ADL: a fine gara negli spogliatoi per complimentarsi con la squadra

I complimenti di De Laurentiis a fine gara testimoniano la soddisfazione per la prestazione del Napoli. A raccontare l'episodio è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Negli spogliatoi dell’Olimpico è sceso anche il presidente Aurelio De Laurentiis che si è complimentato con la squadra.

Insomma la prima partita del campionato in cui il Napoli non vince, viene accettata con maturità da tutto l’ambiente e questo diventa un buon presupposto per ripartire con maggiore convinzione. Giovedì c’è il Bologna e Spalletti oggi ha concesso un giorno di riposo. Quasi un premio".