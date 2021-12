La speranza di Insigne: negativizzarsi per esser pronto per la Juve

"Si è aggiunta poi un’altra brutta notizia: la positività al Covid-19 di Lorenzo Insigne (vaccinato con terza dose) che lunedì era rientrato in gruppo dopo aver saltato anche la trasferta di Milano per il riacutizzarsi del risentimento al polpaccio sinistro". Si parla del capitano azzurro sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

"Ieri il capitano del Napoli non si è allenato per lievi sintomi influenzali e prima il tampone rapido, poi quello molecolare hanno certificato la positività al Covid-19. Insigne è in isolamento domiciliare, salterà la partita contro lo Spezia, dovrà trascorrere il Natale con il virus. Gli azzurri torneranno a lavorare il 30 dicembre, Insigne spera di negativizzarsi quanto prima possibile per puntare al rientro per la sfida contro la Juventus del 6 gennaio. Il Napoli ha subito attivato le procedure di rito, concordando ogni mossa con l’Asl di riferimento".