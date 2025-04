La squadra si lancerebbe nel fuoco per Conte: Tuttosport adduce due esempi

Napoli, la squadra si lancerebbe nel fuoco per il proprio allenatore Antonio Conte. Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport, che adduce due esempi relativi alla sfida all'Empoli che dimostrano la grande predisposizione verso l'allenatore anche da parte dei calciatori meno impiegati nel corso della stagione.

"Una vittoria, quella con l'Empoli, che testimonia la disponibilità dell'intero gruppo a lanciarsi nel fuoco per il proprio allenatore. Si pensi a Pasquale Mazzocchi, che non giocava da due mesi, o a Rafa Marin, che lunedì aveva messo insieme solo sei minuti in campionato" scrive il quotidiano torinese in edicola.