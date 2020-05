La Stampa - Idea playoff per chiudere la Serie A, ecco le due ipotesi sul tavolo

Una data per conoscere il futuro del nostro campionato: il 3 giugno molto probabilmente il consiglio federale della Figc declinerà il format di playoff e playout e sembra che in campo torneranno tutte le 20 squadre di A. Il quotidiano 'La Stampa' approfondisce il tema ipotizzando due scenari.

Primo scenario: far partecipare tutte e 20 le squadre, creando tre fasce: una per lo scudetto, una per definire la classifica e le qualificate all'Europa League e una per la salvezza. La prima fascia sarebbe composta da 6 (le prime due sarebbero già in semifinale) o 8 squadre, la seconda anche, mentre la terza da 8 se le prime due saranno da 6 o da 6 in caso contrario.

Secondo scenario: possibile playoff scudetto ed Europa da 8 squadre, una mini competizione da 4 squadre per la seconda fascia e una sfida a 8 per la salvezza. Le squadre meglio posizionate in classifica avrebbero il fattore campo al ritorno e verrebbero qualificate in caso di pareggio nel doppio confronto.