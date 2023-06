La stanza del diesse resta vuota: ADL pronto ad un faccia a faccia con Giuntoli

Il futuro di Cristiano Giuntoli resta da definire e la sensazione è che l'addio sia prossimo. Così scrive del direttore sportivo l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"La stanza del diesse, l’ultima in fondo all’interminabile corridoio di casa azzurri , resta per il momento vuota, c ’ è da definire la posizione di Giuntoli, che aspetta una convocazione per capire cosa fare di sé: ha il contratto che scadrà nel giugno del 2024 e che diventerà esecutivo - con ritocco all’ingaggio - tra dieci giorni; ha la Juventus che lo aspetta; e ha De Laurentiis da fronteggiare in un faccia a faccia che ora appare (forse apparentemente) più accessibile, da «lasciamoci così....».