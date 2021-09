La terapia del divertimento di Spalletti: a Castel Volturno si respira leggerezza

"La novità più profonda è la leggerezza che a Castel Volturno travolge tutti". Si esprime così il Corriere del Mezzogiorno in merito al ritrovato entusiasmo in casa Napoli e il bel clima che si respira durante gli allenamenti al centro tecnico: "Si scherza tanto, poi quando c’è da lavorare si pedala ascoltando Spalletti e i suoi collaboratori. È la terapia del divertimento, quella che Spalletti sta seguendo dal primo giorno in cui è arrivato. La consapevolezza delle proprie qualità da una parte, dall’altra il gruppo, l’essere squadra, la gioia di condividere il lavoro anche per mettere da parte le frustrazioni della scorsa stagione.