Lang, appena 17 min in stagione. Cds: "Ecco come sta vivendo questo momento"

David Neres e Noa Lang sono pronti a dimostrare tutto il proprio valore che è notevole, ma dovranno essere bravi a sfruttare le occasioni che arriveranno, anche a gara in corso. Lo sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che scrive così del brasiliano e dell'olandese: "Neres, fuori con il Cagliari per infortunio, al momento ha raccolto appena 53 minuti con tre spezzoni, l’ultimo nel finale di gara con il City in Champions.

Per Lang, arrivato in estate dal Psv, appena 17 minuti in stagione con due presenze nelle prime due. Con Fiorentina e all’Etihad è rimasto in panchina senza avere la possibilità di giocare. Ha voglia di imporsi e di dimostrare le sue doti. Ci saranno occasioni per tutti, anche per loro. Le ali del Napoli" sottolinea il quotidiano.