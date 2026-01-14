Lang e l’assist che può cambiargli la stagione: Conte gli dà fiducia
Lang e l’assist che può cambiargli la stagione: Conte gli dà fiducia. Questo è quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport su Noa Lang: "A San Siro, però, Lang ha servito un grande assist innanzitutto a se stesso: con il mercato aperto e una situazione ancora indefinita per le difficoltà d’inserimento incontrate finora, potrebbe rappresentare una chiave.
Di volta e di svolta per il futuro: certi colpi lasciano il segno per l’importanza della posta in gioco e nessuno potrà dirgli il contrario o sottrargli meriti. Anzi, magari è una giocata che metterà e aggiungerà fame e foga alla sua stagione: se lo augura e probabilmente ci crede anche Conte, considerando che oggi lo promuoverà in una partita che il Napoli non può permettersi assolutamente di sbagliare. Non più, non ora".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Parma
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro