Lang e l’assist che può cambiargli la stagione: Conte gli dà fiducia

Lang e l’assist che può cambiargli la stagione: Conte gli dà fiducia. Questo è quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport su Noa Lang: "A San Siro, però, Lang ha ser­vito un grande assist innan­zi­tutto a se stesso: con il mer­cato aperto e una situa­zione ancora inde­fi­nita per le dif­fi­coltà d’inse­ri­mento incon­trate finora, potrebbe rap­pre­sen­tare una chiave.

Di volta e di svolta per il futuro: certi colpi lasciano il segno per l’impor­tanza della posta in gioco e nes­suno potrà dir­gli il con­tra­rio o sot­trar­gli meriti. Anzi, magari è una gio­cata che met­terà e aggiun­gerà fame e foga alla sua sta­gione: se lo augura e pro­ba­bil­mente ci crede anche Conte, con­si­de­rando che oggi lo pro­muo­verà in una par­tita che il Napoli non può per­met­tersi asso­lu­ta­mente di sba­gliare. Non più, non ora".