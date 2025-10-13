Lang e Neres a minutaggio ridotto: Conte ora dovrà ruotare

David Neres e Noa Lang a caccia di minuti: sarà fondamentale trovare spazio anche per loro nel tour de force che attende la squadra al rientro della sosta per le nazionali. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport oggi in edicola: "Il Napoli ha trovato il suo assetto e i suoi standard: 4-1-4-1, Fab Four nell’anima e nel cuore, il ricorso al 4-3-3 in corso d’opera e una sola volta dall’inizio.

Conseguenze dirette: 51 minuti per Lang e 173 per Neres, esterni da tridente puro. Il fatto, però, è che con sette partite in ventidue giorni da Torino e Bologna, lo spazio da riempire sarà notevole e Conte dovrà scegliere il dosaggio delle rotazioni: se optare per un ricorso misurato come con Pisa (due) e Genoa (tre) o aumentare i cambi".