Lobotka, che guaio: rischia di saltare cinque partite

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:40Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Conte spera di riabbracciarlo proprio per l’inizio di novembre, in tempo per il rush decisivo d’autunno.

Stanislav Lobotka potrebbe tornare in campo il 4 novembre dopo l'infortunio patito contro il Genoa. Per il recupero dalla lesione distrattiva all’adduttore, infatti, i tempi di recupero dello slovacco non saranno brevi. Come riferisce l'edizione odierna de La Repubblica, servirà pazienza prima di rivederlo in campo.

La data cerchiata in rosso dallo staff medico è quella del 4 novembre, giorno in cui il Napoli affronterà al Maradona l’Eintracht Francoforte in Champions League.  Se la tabella di marcia dovesse essere rispettata, Lobotka salterà le prossime cinque partite: contro Torino, PSV Eindhoven, Inter, Lecce e Como. Conte spera di riabbracciarlo proprio per l’inizio di novembre, in tempo per il rush decisivo d’autunno.