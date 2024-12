Lazio, Guendouzi senza sosta: dovrà giocarle tutte, non c'è soluzione

vedi letture

Non c'è spazio per il riposo in una settimana cruciale per la Lazio di mister Baroni. I biancocelesti, dopo la gara di Parma, saranno chiamati al doppio confronto con il Napoli di Conte: prima in Coppa Italia e poi in campionato nel giro di appena quattro giorni. Per questo l'apporto di Guendouzi diventa fondamentale con il francese che, visti anche gli infortuni, sarà costretto a giocarle tutte.

Come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport in mediana le rotazioni non saranno possibili e per questo il francese dovrà fare gli straordinari soprattutto in campionato dove Dele-Bashiru non ha convinto, ed è di fatto insieme a Guendo l'unico di ruolo, Rovella è squalificato e al contrario della Coppa Italia non ci saranno neanche Akpa Akpro e Basic fuori dalla lista di Serie A.