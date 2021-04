Lazio, in panchina c'è un amuleto: la statistica che 'preoccupa' il Napoli

Niente da fare per Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio non sarà presente nemmeno per la sfida contro il Napoli. L’allenatore della Lazio non si è ancora negativizzato e quindi dovrà seguire la sua squadra da lontano. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, come accaduto nelle ultime partite, il mister piacentino terrà la riunione tecnica un paio di ore prima della partita. La Lazio però si affiderà al suo talismano e al suo amuleto Farris. Infatti con lui in panchina i biancocelesti conoscono solo la parola vittoria.