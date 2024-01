Lazio-Napoli delicatissima, Gazzetta s'interroga: "Chi rialza la testa?"

Voglia di riscatto dunque e voglia di tornare a fare punti in un match molto insidioso.

La Lazio cerca il rilancio. I biancocelesti di Maurizio Sarri, che hanno perso in semifinale di Supercoppa Italiana contro l'Inter, vogliono ripartire in campionato. Oggi alle ore 18 la squadra della Capitale scenderà in campo davanti al proprio pubblico contro il Napoli di Walter Mazzarri. Voglia di riscatto dunque e voglia di tornare a fare punti in un match molto insidioso. Questo il titolo dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Chi rialza la testa".