Lazio-Napoli, probabili formazioni CdS: novità in difesa, c'è Maksimovic!

Quale formazione per la sfida contro la Lazio? Secondo il Corriere dello Sport, Rino Gattuso cambierà qualche pedina rispetto al match perso con l'Inter. La prima novità dovrebbe esserci in difesa, dove Maksimovic potrebbe far rifiatare Manolas. In porta confermato Ospina, mentre in mediana Demme andrà in panchina e Fabian sarà titolare. Davanti Politano e Lozano sulle fasce e Zielinski alle spalle di Petagna.

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Lozano; Petagna