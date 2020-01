Lazio-Napoli, risposta fredda dei tifosi biancocelesti: previsti 30mila spettatori

C'è ancora tempo, ma ci si aspettava qualcosa in più. Dagli ambienti di casa Lazio filtra un pizzico di delusione per la vendita dei biglietti per la sfida al Napoli, in programma domani alle ore 18:00. Secondo quanto scrive LaLaziosiamonoi.it le iniziative della società per i 120 anni e l'ennesimo spettacolo che ha in programma la Curva Nord lasciavano pensare a un pubblico diverso rispetto ai 30mila spettatori che, stando così le cose, raggiungeranno lo Stadio Olimpico.

Il portale tematico biancoceleste scrive: "Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, infatti, sono stati staccati “solo” 10 mila tagliandi che andranno ad aggiungersi alla quota di 20 mila abbonati. C'è ancora un giorno di tempo per sperare in una rapida impennata e “smacchiare” di blu l'Olimpico".