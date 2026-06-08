Kovar è idea forte per la porta: ADL lo vedrà dal vivo per valutarlo

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Il portiere Kovar è uno dei nomi sulla lista di calciomercato del Napoli

Secondo quanto riferisce Il Mattino, il Napoli continua a lavorare sottotraccia per rafforzare il reparto portieri in vista della prossima stagione. Tra i profili seguiti con maggiore attenzione da Giovanni Manna c'è Matej Kovar, estremo difensore della nazionale ceca attualmente al PSV ma di proprietà del Bayer Leverkusen.

Il portiere classe 2000 è nel radar della dirigenza azzurra da diverse settimane e viene considerato una soluzione interessante per il futuro della porta partenopea. Le sue prestazioni hanno attirato l'attenzione degli uomini mercato del Napoli, che continuano a monitorarne l'evoluzione.

Matej Kovar, idea per la porta del Napoli

A seguire da vicino Kovar ci sarà anche Aurelio De Laurentiis. Come sottolinea il quotidiano, il presidente azzurro approfitterà del Mondiale per osservare alcuni possibili obiettivi di mercato e venerdì assisterà con particolare interesse all'esordio della Repubblica Ceca contro la Corea del Sud. L'obiettivo sarà proprio quello di valutare da vicino Kovar, un giocatore sul quale al Napoli sono arrivate relazioni molto positive e che potrebbe rappresentare una delle opzioni per il futuro tra i pali.