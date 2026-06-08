Allegri ha già fissato due obiettivi: rilanciare due flop dello scorso anno
Secondo quanto riportato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri starebbe valutando attentamente il futuro di Noa Lang e Lorenzo Lucca, entrambi rientrati al Napoli dopo le rispettive esperienze in prestito al Galatasaray e al Nottingham Forest.
Allegri punta sul rilancio di Lang e Lucca: possono restare al Napoli
Per Lang, acquistato dal PSV per circa 28 milioni di euro, l'obiettivo sarebbe quello di valorizzare un investimento che finora non ha dato i risultati attesi. Anche Lucca potrebbe trovare una nuova occasione in azzurro: Allegri apprezza le sue caratteristiche fisiche e ritiene che possa rappresentare una valida alternativa offensiva, soprattutto alle spalle di Hojlund. Il nuovo tecnico sarebbe intenzionato a valutare personalmente entrambi durante il ritiro, prima di prendere decisioni definitive sul loro futuro.
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