Allegri ha già fissato due obiettivi: rilanciare due flop dello scorso anno

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Calciomercato Napoli, Lorenzo Lucca e Noa Lang possono restare su volontà di Massimiliano Allegri.

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri starebbe valutando attentamente il futuro di Noa Lang e Lorenzo Lucca, entrambi rientrati al Napoli dopo le rispettive esperienze in prestito al Galatasaray e al Nottingham Forest.

Allegri punta sul rilancio di Lang e Lucca: possono restare al Napoli

Per Lang, acquistato dal PSV per circa 28 milioni di euro, l'obiettivo sarebbe quello di valorizzare un investimento che finora non ha dato i risultati attesi. Anche Lucca potrebbe trovare una nuova occasione in azzurro: Allegri apprezza le sue caratteristiche fisiche e ritiene che possa rappresentare una valida alternativa offensiva, soprattutto alle spalle di Hojlund. Il nuovo tecnico sarebbe intenzionato a valutare personalmente entrambi durante il ritiro, prima di prendere decisioni definitive sul loro futuro.