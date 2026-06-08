Futuro De Bruyne al centro del calciomercato Napoli: la situazione

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Oggi alle 14:50 Rassegna Stampa di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone di Fonti preferite

De Bruyne è un lusso e il Napoli potrà ancora permetterselo solo se l'ex capitano del City avrà la voglia e la forza di mettersi al centro del progetto.