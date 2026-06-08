Futuro De Bruyne al centro del calciomercato Napoli: la situazione
Tra i temi più delicati che attendono il nuovo Napoli c'è anche quello legato a Kevin De Bruyne. Le recenti dichiarazioni del fuoriclasse belga su Antonio Conte hanno fatto molto discutere, portando alla luce un rapporto mai realmente decollato con l'ex tecnico azzurro. Ora toccherà a Massimiliano Allegri gestire una situazione importante per il futuro della squadra. Secondo quanto riferisce La Repubblica, la permanenza di De Bruyne dipenderà soprattutto dalle motivazioni del giocatore e dalla sua volontà di tornare a essere il punto di riferimento del progetto tecnico.
Calciomercato Napoli, futuro incerto per De Bruyne
"De Bruyne è un lusso e il Napoli potrà ancora permetterselo solo se l'ex capitano del City avrà la voglia e la forza di mettersi al centro del progetto azzurro", scrive il quotidiano. Il club considera il belga un patrimonio tecnico di enorme valore, ma le prossime settimane saranno decisive per capire se il matrimonio proseguirà con rinnovato entusiasmo oppure se verranno fatte valutazioni diverse in vista della nuova stagione.
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