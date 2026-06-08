ADL vola negli States: non solo vacanze, ecco su cosa si concentrerà
Non solo vacanze californiane per Aurelio De Laurentiis. Come riferisce il Corriere dello Sport, il presidente del Napoli approfitterà della sua permanenza a Los Angeles per seguire da vicino alcune partite del Mondiale, con un occhio particolare rivolto ai giocatori azzurri impegnati con le rispettive nazionali. L'appuntamento più atteso è fissato per il 21 giugno al SoFi Stadium di Inglewood, dove andrà in scena Belgio-Iran. Il patron assisterà dal vivo alla seconda gara della nazionale belga, osservando in particolare Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku.
Futuro De Bruyne e Lukaku: De Laurentiis li osserverà negli States
Secondo il quotidiano, l'attenzione di De Laurentiis sarà inevitabilmente concentrata sui due big del Napoli, protagonisti nelle ultime settimane anche per le discussioni legate al loro futuro. De Bruyne ha chiesto un confronto tecnico prima di decidere il proprio destino, mentre Lukaku ha ribadito di non avere intenzione di lasciare il club. Il presidente, in attesa dell'arrivo ufficiale di Massimiliano Allegri, raccoglierà ulteriori indicazioni prima dei colloqui che contribuiranno a definire il futuro del Napoli.
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