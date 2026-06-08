Calciomercato Napoli, idee chiare se parte Anguissa: individuato l'erede
Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, tra i dossier più importanti che il Napoli dovrà affrontare nei prossimi mesi c'è quello legato a Frank Anguissa. Il centrocampista camerunese ha un contratto valido fino al 2027, ma il suo futuro in azzurro resta ancora tutto da definire.
La società attende di capire quali saranno le intenzioni del giocatore e se esistano le condizioni per proseguire insieme. Nel frattempo, la dirigenza si sta già muovendo per non farsi trovare impreparata in caso di addio.
Mediana Napoli, Rios alternativa ad Anguissa
Tra i profili maggiormente seguiti c'è Richard Rios, centrocampista colombiano del Benfica, classe 2000, impegnato in queste settimane con la propria nazionale al Mondiale. Il giocatore piace per caratteristiche tecniche, dinamismo e capacità di abbinare quantità e qualità in mezzo al campo.
Rios rappresenterebbe una delle prime opzioni per raccogliere l'eredità di Anguissa qualora il rapporto tra il centrocampista camerunese e il Napoli dovesse interrompersi al termine della stagione.
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