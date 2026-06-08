Centrocampo Napoli: tante voci di mercato ma Allegri ha una speranza

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Calciomercato Napoli, da decidere il futuro di Anguissa, Lobotka e De Bruyne

Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri sarebbe particolarmente soddisfatto della qualità attualmente presente nel centrocampo del Napoli. Il tecnico considera la mediana azzurra uno dei punti di forza della squadra e spera di poter ripartire da un gruppo il più possibile confermato.

L'idea dell'allenatore sarebbe quella di avere a disposizione un reparto composto da Lobotka e Gilmour in cabina di regia, Anguissa e De Bruyne come alternative di esperienza e fisicità, oltre a McTominay e Vergara, due profili che garantiscono corsa, inserimenti e qualità.

Centrocampo Napoli, Allegri spera nella conferma in blocco

L'unico addio che Allegri sembra ormai considerare inevitabile è quello di Eljif Elmas, destinato a proseguire la propria carriera lontano da Napoli. Per il resto, la priorità sarebbe mantenere intatta l'ossatura del centrocampo.

Nuovi innesti, almeno al momento, non rappresentano una necessità. Tuttavia, qualora dovesse verificarsi un'altra cessione importante, il club sarebbe pronto a intervenire sul mercato. In quel caso tornerebbero d'attualità nomi già seguiti dalla dirigenza, come Adrien Rabiot, profilo particolarmente gradito per esperienza e personalità, e Richard Rios, centrocampista colombiano del Benfica che continua a essere monitorato con attenzione dagli uomini mercato azzurri.