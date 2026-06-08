Zeballos tratta rinnovo col Boca ma vuole la clausola rescissoria: porta aperta al Napoli

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Calciomercato Napoli, piace Exequiel Zeballos: talento offensivo del Boca Juniors considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio argentino.

Secondo quanto riferisce Il Mattino, il Napoli continua a seguire con grande attenzione Exequiel Zeballos, talento offensivo del Boca Juniors considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio argentino.

L'attaccante classe 2002 è attualmente impegnato nella trattativa per il rinnovo del contratto con il club di Buenos Aires, ma il futuro potrebbe riservare sviluppi importanti. Stando a quanto riportato dal quotidiano, Zeballos avrebbe chiesto l'inserimento di una clausola rescissoria relativamente accessibile, compresa tra gli 8 e i 9 milioni di euro, una richiesta che avrebbe una motivazione ben precisa.

Zebaloss lascia la porta aperta al Napoli

L'obiettivo del giocatore sarebbe infatti quello di mantenere aperta la porta a un possibile trasferimento in Europa e, in particolare, al Napoli. Il club azzurro segue il profilo da tempo e considera Zeballos un elemento di grande prospettiva, capace di ricoprire più ruoli nel reparto offensivo grazie a velocità, tecnica e capacità di saltare l'uomo.