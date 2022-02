Lazio, Sarri spacca spogliatoio: le parole sul Napoli hanno irritato i big

I tormenti della Lazio non finiscono con il ko contro il Milan, ma proseguono dentro lo spogliatoio dove soprattutto i big non hanno gradito le ultime dichiarazioni del tecnico Maurizio Sarri: "Questa squadra è diversa dal mio Napoli che a livello di palleggio aveva qualità superiori". Una frase che ha colpito nel segno, con tanti giocatori che restano nostalgici di Simone Inzaghi per risultati e gestione del gruppo. Lo scollamento di vedute tra l'allenatore e i big comporta questo rendimento da metà del guado, con Sarri costretto a rincorrere una serenità che va oltre i suoi piani di gioco ancora poco applicati negli schemi della sua squadra. A riportarlo è Tuttosport.