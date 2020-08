Lazio, Silva non firma ancora: altri club nell'ombra? Sul Napoli nessuna conferma

La Lazio ha definito l'arrivo di David Silva ma il calciatore non ha ancora firmato. Il Corriere dello Sport scrive che Tare e Lotito si staranno chiedendo se il motivo di questa attesa è la presenza di altri club che lavorano nell'ombra. Si era parlato anche del Napoli, una voce che però non ha avuto conferme. La società azzurra non è interessata all'ormai ex calciatore del City.