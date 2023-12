Lazio su Simeone: per il momento da Formello negano

Quel che è certo è che Immobile, dopo l'incontro con Fabiani di settimana scorsa, non lascerà la Lazio nel mercato di gennaio

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, da Napoli è rimbalzato l'interesse rifiorito per Giovanni Simeone, valutato quando era ancora all'Hellas Verona, ma da Formello negano. Quel che è certo è che Immobile, dopo l'incontro con Fabiani di settimana scorsa, non lascerà la Lazio nel mercato di gennaio. Il futuro incombe però perché a 34 anni le garanzie che il capitano può dare non sono più le stesse.

Dopo il Frosinone, a inizio del nuovo anno, ci sarà un vertice di mercato che coinvolgerà la dirigenza e Maurizio Sarri, nel quale verrà decisa la strategia da adottare nella prossima sessione di trasferimenti. La priorità, qualora dovesse partire Basic, ormai un separato in casa da inizio stagione, sarebbe un centrocampista offensivo, ma il tecnico vuole pure una mezzala.