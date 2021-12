Le aperture in Inghilterra - Rangnick, chi ben comincia...Leicester ko prima del Napoli

Sulle prime pagine inglesi di oggi, lunedì 6 dicembre 2021, si parla in particolare del Manchester United di Ralf Rangnick che ha vinto per 1-0 contro il Crystal Palace, con il gol di Fred. Inizio perfetto per il nuovo manager tedesco dei Red Devils, elogiato dalla stampa inglese dopo il successo di ieri. Ko invece il Leicester, avversario del Napoli in Europa League, contro l'Aston Villa. Bene anche il Tottenham di Conte, 3-0 sul Norwich.

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

The Daily Telegraph: "Rangnick revels in 'perfect' start to United reign"

The Daily Express: "Class of Fred...glass of red"

Star Sport: "Fred red wine"

The Guardian: "Rangnick up and running with flying start as United manager"